«Реал» остался с прибылью

Мадридский «Реал» опубликовал отчет за финансовый год-2022/23 (завершился 30 июня). Клуб вновь, уже четвертый раз подряд, закончил сезон с прибылью. Она составила €11,8 млн, что почти на €1 млн меньше, чем в сезоне-2021/22. Снижение прибыли зафиксировано на фоне значительного роста доходов. В заявлении клуба сообщается, что операционный доход составил €843 млн, что сразу на €121 млн больше, чем в предыдущем отчетном периоде. В клубе отметили увеличение поступлений почти по всем статьям. Особенно заметен рост доходов по статье «маркетинг» — на 12%. Однако и другие источники поступлений дали хорошие показатели, превышающие допандемийные цифры. Единственная просадка — поступления от реализации билетов. Они все еще на 13% ниже допандемийных показателей. Это объясняется тем, что на стадионе мадридцев Santiago Bernabeu идет реконструкция. В новом сезоне, а уже осенью арена должна быть почти готова (все работы должны завершиться к концу года), этот фактор будет нивелирован.

В клубе сообщили также, что его чистые активы составляют €558 млн, что на €12 млн больше, чем годом ранее. При этом у «Реала» резко снизился чистый долг. Он составил €46,7 млн против €263 млн годом ранее. Правда, это без учета кредитов, которые клуб взял на реконструкцию арены. Под этот проект «Реал» привлек почти €900 млн. Но в любом случае столь резкое снижение долга впечатляет. Возможно, мадридцам помогла сделка с инвестиционной компанией Sixth Street. Она заплатила «Реалу» $380 млн (€338 млн), получив взамен на следующие 30 лет права на 30% будущих доходов (за исключением поступлений от продажи сезонных абонементов) от эксплуатации обновленного стадиона. Reuters