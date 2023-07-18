ЦИК отверг «спекуляции» по поводу формирования УИК

Председатель ЦИКа Элла Памфилова на заседании 17 июля отчиталась об итогах формирования новых составов участковых избиркомов (УИК), чтобы прекратить «все спекуляции» по поводу недопуска туда представителей некоторых партий. По ее данным, в связи с истечением пятилетнего срока полномочий переназначению подлежат 89,2 тыс. УИК (или 95,2% от их общего числа), пока же сформировано 81,5 тыс. из них.

Напомним, ранее в КПРФ жаловались, что сразу в нескольких регионах (в частности, в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Амурской и Омской областях) ее кандидаты в массовом порядке не были допущены в новые составы УИК из-за «рейтингового голосования», хотя по закону парламентские партии имеют гарантированную квоту в избиркомах всех уровней. Приморские коммунисты из-за этого даже решили отказаться от участия в выборах губернатора. Представители «Яблока» ссылались на аналогичные проблемы в Новосибирской и Челябинской областях.

Региональные избиркомы, по словам Эллы Памфиловой, провели детальный анализ ситуации с кандидатами от КПРФ и получили следующий результат: коммунисты предложили 77,4 тыс. кандидатур в УИК, и 72,2 тыс. из них были назначены. «Не включены в составы комиссий всего 1,9%, то есть 1482 человека»,— уточнила глава ЦИКа. А оставшиеся 3,7 тыс. кандидатов КПРФ были зачислены в резерв, потому что партия предложила более одного человека в одну комиссию, добавила госпожа Памфилова, подчеркнув, что «это не считается "незачислением"».

Из числа тех, кто не был допущен в новый состав УИК, 50 человек отказались сами, шесть человек умерли, двое не достигли 18 лет, 14 представили документы уже после окончания срока их приема, у 92 кандидатов была неснятая или непогашенная судимость. 49 выдвиженцев КПРФ имели иностранное гражданство, у 33 был статус депутата (что препятствует назначению в избирком), а 256 человек представили неполный пакет документов. Однако больше всего — 980 человек — не вошли в УИК именно по результатам рейтингового голосования. Оно, как разъяснила Элла Памфилова, проводилось в случаях, когда число выдвинутых партиями кандидатур превышало допустимое количество членов УИК. «В законе не указано, что из тех, кто имеет преференции, у кого-то есть приоритет»,— подчеркнула глава ЦИКа. Поэтому, по ее словам, по итогам рейтингового голосования в комиссии отобрали тех, кто наиболее работоспособен и эффективен.

Елена Рожкова, Андрей Прах