Ж/Д вокзал Екатеринбурга затопило из-за сильного ливня

Холл железнодорожного вокзала Екатеринбурга затопило из-за сильного ливня, который прошел вечером 17 июля. Как сообщил читатель Telegram-канала Е1, уровень воды в здании поднялся до щиколотки.

По данным Telegram-канала «Инцидент Екатеринбург», затопленным оказался также переход к Ж/Д вокзалу. На трамвайной остановке «Гостиница Исеть», как сообщил читатель канала, трамваи поехали не по маршруту, так как водителям не видно пути. «Пришлось выпрыгивать в воду, которая по щиколотку»,— передает канал слова пассажира.

Кроме того, затопило перекресток улиц Циолковского — Машинная, ул. Крестинского, переулок Красный, часть ул. Ленина, парковку у ТЦ «Глобус» и многие другие части города.

Как сообщили в региональном МЧС, в области 18 июля ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и крупный град, а также ветер до 15-20 м/с. Кроме того, в регионе С 17 по 19 июля похолодает до +9 градусов.

Полина Хабарова

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