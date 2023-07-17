С 17 по 19 июля в Свердловской области ожидается похолодание до +9 градусов, дожди и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +21°…+26°. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, а также грозы. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Во вторник, 18 июля, температура ночью опустится до +12°…+17°, при прояснении — до +9°. Днем синоптики прогнозируют +21°…+26°. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, в отдельных районах гроза. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

В среду, 19 июля, температура воздуха ночью составит +12°…+17°, днем — +20°…+25°. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге днем 17 июля ожидается +22°…+24°. Ночью во вторник прогнозируется +15°…+17°, днем — +23°…+25°. В среду ночью температура составит +15°…+17°, днем +23°…+25°.

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