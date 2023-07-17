Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС предупредило о сильных дождях в Свердловской области 18 июля

В Свердловской области во вторник, 18 июля, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Дождь в Екатеринбурге

Дождь в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дождь в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во время ливней следует отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуют подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы к отводу дождевого стока.

Автомобилистам не стоит преодолеть подтопленные участки. Если вода начнет стремительно приближаться, нужно покинуть автомобиль и забраться на возвышенность, либо зайти в ближайшее здание.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...