Путин потребовал представить предложения по усилению безопасности Крымского моста

Президент Владимир Путин с учетом того, что на Крымском мосту произошел уже второй теракт, ждет конкретных предложений по повышению безопасности этого объекта. Об этом он заявил на совещании, посвященному ситуации вокруг Крымского моста.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта»,— заявил господин Путин. Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. «Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены»,— добавил президент.

Движение через Крымский мост было остановлено «из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Об этом около четырех часов утра сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что мост атаковали два украинских морских беспилотника, в результате чего была повреждена автодорожная составляющая моста.

Предыдущая атака произошла 8 октября 2022 года. Тогда в шесть утра на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего были обрушены два пролета автомобильного полотна, ведущего из Краснодара в Керчь, а также повреждена железнодорожная линия.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».