«Глупость, граничащая с идиотизмом»

Состояние одного из знаковых мест Ижевска возмутило главу Удмуртии Александра Бречалова. На аппаратном совещании он обратил внимание на частично расколотые ступени на спуске к набережной Ижевского пруда, а также бездействие местных властей, не устраняющих эту проблему. В администрации города сказали, что в бюджете нет средств на ремонт. Его предварительную стоимость оценили в 25-30 млн руб. Некоторые депутаты считают, что этих средств хватит только на то, чтобы подлатать ямы и восстановить отпавшую плитку, а вложения должны быть более существенные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу администрации Ижевска из-за пришедшего в нескольких местах в негодность спуска к набережной. На части ступеней от монумента «Навеки с Россией» к пруду откололась плитка.

«Первые замечания я делал в прошлом году в преддверии летнего сезона. Вот если сесть и задуматься, а давайте придумаем какую-нибудь гадость сами себе, чтобы жители нам писали, чтобы интернет разрывало от обращений, сложно будет придумать лучше. Второй год идет, середина лета, а ответ администрации, что мы там планируем, проектируем»,— прокомментировал господин Бречалов.

На аппаратном совещании был показан ответ администрации Ижевска на жалобу жительницы города на неприглядное состояние спуска. Александр Бречалов во «ВКонтакте» ответил на это, что, если нет четких сроков решения проблемы, то лучше молчать.

Ранее в Ижевске отремонтировали Центральную площадь и эспланаду, спускаясь по которой люди потом «приходят на этот ужас», сказал Александр Бречалов. Он подчеркнул, что эта проблема возникла еще в 2021 году, когда ремонт можно было сделать «буквально за копейки». «Сейчас там уже нечего ремонтировать, нужен проект и капитальный ремонт. А в следующем году там уже невозможно будет спускаться»,— подчеркнул Александр Бречалов. Он отметил, что при этом параллельно идет ремонт на тех участках города, на которых срочная реконструкция не требуется. Можно было бы средства перенаправить на ремонт лестницы.

Глава администрации Октябрьского района Ижевска Наталья Новикова рассказала, что в прошлом году на ремонт лестницы требовалось 11 млн руб., однако финансов в бюджете не нашлось.

В настоящее время готовится новая смета, из-за роста цен предварительная стоимость работ составит 25-30 млн руб.

«Сейчас мы определяем пути решения, каким образом найти средства и восстановить лестничный спуск на данной территории»,— добавила госпожа Новикова.

Александр Бречалов поручил вице-премьеру Игорю Асабину в тот же день провести на месте совещание и проработать решение вопроса. «У нас есть городская дума, целая команда градоначальников. Что это такое? Либо это сознательное вредительство и желание кого-то заработать. Там, где нормально, мы вбухиваем средства, а там, где нужно сделать — не делаем. Это глупость, граничащая с идиотизмом. У нас сейчас сезон, классный трафик, мероприятия по всему городу, на набережной. Плевать, по-другому не скажешь»,— прокомментировал господин Бречалов.

Вечером 17 июля временно исполняющий полномочия главы Ижевска Владимир Гуляев опубликовал во «ВКонтакте» фото с выезда на набережную вместе с Игорем Асабиным. Он назвал критику главы Удмуртии справедливой. «Основная причина — недосмотр в части содержания объекта. К сожалению, это системная проблема наших общественных пространств. Поэтому будем пересматривать техзадания для подрядчиков, которые отвечают за обслуживание парков, скверов, мест для прогулок»,— отметил господин Гуляев. Власти города проработают «быстрый» вариант с текущим ремонтом одного из спусков к пруду. Параллельно идет проектирование реконструкции спуска с соблюдением всех требований к доступной среде.

Председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Игорь Стыценко рассказал «Ъ-Удмуртия», что ремонт улиц и ремонт эспланады — это разные вещи. «Ремонт улиц у нас плановый, средства на него закладываются за год. Более того, ремонт улиц у нас должен быть в 10-20 раз больше, чем сейчас. Соответственно, на ремонт лестницы деньги надо закладывать отдельно. И если в прошлом году этого не сделали, что требовать этого в разгар сезона?»,— прокомментировал господин Стыценко.

Сложившаяся ситуация хорошо отражает бюджетную обеспеченность как республики, так и города, подчеркнул Игорь Стыценко.

«В бюджете этой суммы нет, потому что ее неоткуда взять. Все наши бюджетные поступления отправляются прямиком в Москву, в республике практически ничего не остается. На сегодняшний день все на самом деле грустно. Денег на эти вещи в данный момент действительно нет. Чтобы отремонтировать лестницу, надо как минимум получить целевую субсидию. В целом, проектно-изыскательные работы уже в процессе. Будем надеяться, что скоро на набережной тоже будет хорошо и красиво»,— сказал Игорь Стыценко.

Набережная и спуск к ней — знаковое место, в том числе с туристической точки зрения, говорит заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Алексей Хлебников. «Я думаю, глава республики именно поэтому так отреагировал. Не потому, что у нас конкретная лестница сломана, а потому что это ключевая, центральная территория, ее надо как-то выделять»,— прокомментировал господин Хлебников. Он добавил, что в городе в целом довольно много неблагоустроенных мест, и главная трудность в решении этой проблемы — нехватка бюджета.

Заместитель председателя городской думы Ижевска, заместитель председателя постоянной комиссии гордумы по бюджету и финансам Мария Бобылева рассказала «Ъ-Удмуртия», что 30 млн руб. хватит только на то, чтобы подлатать ямы и восстановить отпавшую плитку, а учитывая, что пруд и набережная — визитная карточка города, то вложения должны быть существеннее. «В настоящее время союзом архитекторов республики разработана концепция по реконструкции и благоустройству набережной. Считаю, что необходимо максимально быстро согласовать данную концепцию с правительством и главой республики, с общественностью и включать данный проект в одну из федеральных программ. В противном случае мы так и будем латать дыры и ничего достойного из этого не получится»,— подчеркнула госпожа Бобылева.

Татьяна Колегова