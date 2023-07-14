Поврежденные ступени на набережной пруда в Ижевске планируют обследовать для ремонта

В столице Удмуртии проводится обследование технического состояния лестничного спуска, ведущего от монумента «Навеки с Россией» к набережной пруда. После этого планируется составить проектно-сметную документацию и провести ремонт. Об этом сообщила администрация города в ответ на комментарий местной жительницы, которая пожаловалась на неприглядное состояние объекта.

Однако, как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, поручение по объекту было дано в мае. «Если нет четких сроков, лучше тогда молчать. Какое обследование нужно еще? Все очевидно и понятно!»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, ранее глава региона рассказал, что при включении реконструкции набережной Ижевского пруда в федеральный бюджет на 2024-2025 годы, работы можно будет начать уже в этом году. Речь идет о части от эспланады до речки Подборенки. По его словам, ранее отреставрированная часть набережной «пока еще в удовлетворительном состоянии». Однако городские власти могут не успеть отремонтировать в этом году поврежденные ступени эспланады.