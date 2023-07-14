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Поврежденные ступени на набережной пруда в Ижевске планируют обследовать для ремонта

В столице Удмуртии проводится обследование технического состояния лестничного спуска, ведущего от монумента «Навеки с Россией» к набережной пруда. После этого планируется составить проектно-сметную документацию и провести ремонт. Об этом сообщила администрация города в ответ на комментарий местной жительницы, которая пожаловалась на неприглядное состояние объекта.

Однако, как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, поручение по объекту было дано в мае. «Если нет четких сроков, лучше тогда молчать. Какое обследование нужно еще? Все очевидно и понятно!»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, ранее глава региона рассказал, что при включении реконструкции набережной Ижевского пруда в федеральный бюджет на 2024-2025 годы, работы можно будет начать уже в этом году. Речь идет о части от эспланады до речки Подборенки. По его словам, ранее отреставрированная часть набережной «пока еще в удовлетворительном состоянии». Однако городские власти могут не успеть отремонтировать в этом году поврежденные ступени эспланады.

Фотогалерея

Как выглядит ижевская набережная после зимы

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С набережной пруда в Ижевске открывается прекрасный вид на город

С набережной пруда в Ижевске открывается прекрасный вид на город

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Снег растаял и к весне стало видно, что спуск от монумента Дружбы народов в некоторых местах остался без плит

Снег растаял и к весне стало видно, что спуск от монумента Дружбы народов в некоторых местах остался без плит

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Следующая фотография
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С набережной пруда в Ижевске открывается прекрасный вид на город

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Снег растаял и к весне стало видно, что спуск от монумента Дружбы народов в некоторых местах остался без плит

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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