Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджет Ижевска в 2022 году исполнили с профицитом в 79,4 млн рублей

В 2022 году в бюджет столицы Удмуртии поступило 17,82 млрд руб. доходов, что составляет 96,9% к уточненному годовому плану. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальник управления финансов Павел Новгородцев в рамках 26 сессии городской думы Ижевска. Доходы без учета безвозмездных поступлений исполнены в сумме почти 6,53 млрд руб. (101,7% к плану), налогам — 5,54 млрд руб. (104,1%). Поступления по неналоговым доходам составило 988,88 млн руб., что составило 89,8% к плану.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В том числе, налог на доходы физических лиц составил 3,65 млрд руб., что опережает годовой план на 3,1%, а налог на имущество физических лиц — 611,68 млн руб. Данный показатель опередил годовой план на 14,6%. Налог, взимаемый в связи с применением УСН, достиг 176,9 млн руб. (133,2% к плану), налог с применения патентной системы — почти 167,6 млн руб. (65,2%). Невыполнение плана связано с увеличением числа налогоплательщиков, которые при расчете воспользовались правом уменьшить сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Кроме того, на положительную динамику поступлений и перевыполнение бюджетных показателей оказал факт уплаты налога по объектам недвижимости. Так, земельный налог составил 713,8 млн руб., что составило 108,6% к годовому плану.

По расходам бюджет Ижевска за 2022 год исполнен в 17,7 млрд руб. или на 94%. Таким образом, сложился профицит в 79,4 млн руб.

Муниципальный долг по итогам 2022 года не изменился и составил 4,75 млрд руб. Однако из-за привлечения бюджетного кредита в 3,67 млрд руб. существенно изменилась его структура. В частности, бюджетные кредиты составили 81%, коммерческие займы — 19%. Проводилось временное погашение коммерческих кредитов за счет привлечения краткосрочного кредита Управления Федерального казначейства и за счет остатков средств на счете бюджета. В результате экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание составила 204 млн руб.

Как заявил председатель постоянной комиссии по бюджету Кирилл Чечин, Ижевск занимает предпоследнее место в ПФО с точки зрения бюджетной обеспеченности. Он предложил направить информационное письмо в правительство Удмуртии по этому поводу и создать платформу для обсуждения этой проблемы. В целом господин Чечин высоко оценил работу финансового блока администрации Ижевска в части планирования и исполнения бюджета. Однако финансирование города со стороны вышестоящих бюджетов остается недостаточным.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...