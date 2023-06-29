Бюджет Ижевска в 2022 году исполнили с профицитом в 79,4 млн рублей

В 2022 году в бюджет столицы Удмуртии поступило 17,82 млрд руб. доходов, что составляет 96,9% к уточненному годовому плану. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальник управления финансов Павел Новгородцев в рамках 26 сессии городской думы Ижевска. Доходы без учета безвозмездных поступлений исполнены в сумме почти 6,53 млрд руб. (101,7% к плану), налогам — 5,54 млрд руб. (104,1%). Поступления по неналоговым доходам составило 988,88 млн руб., что составило 89,8% к плану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В том числе, налог на доходы физических лиц составил 3,65 млрд руб., что опережает годовой план на 3,1%, а налог на имущество физических лиц — 611,68 млн руб. Данный показатель опередил годовой план на 14,6%. Налог, взимаемый в связи с применением УСН, достиг 176,9 млн руб. (133,2% к плану), налог с применения патентной системы — почти 167,6 млн руб. (65,2%). Невыполнение плана связано с увеличением числа налогоплательщиков, которые при расчете воспользовались правом уменьшить сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Кроме того, на положительную динамику поступлений и перевыполнение бюджетных показателей оказал факт уплаты налога по объектам недвижимости. Так, земельный налог составил 713,8 млн руб., что составило 108,6% к годовому плану.

По расходам бюджет Ижевска за 2022 год исполнен в 17,7 млрд руб. или на 94%. Таким образом, сложился профицит в 79,4 млн руб.

Муниципальный долг по итогам 2022 года не изменился и составил 4,75 млрд руб. Однако из-за привлечения бюджетного кредита в 3,67 млрд руб. существенно изменилась его структура. В частности, бюджетные кредиты составили 81%, коммерческие займы — 19%. Проводилось временное погашение коммерческих кредитов за счет привлечения краткосрочного кредита Управления Федерального казначейства и за счет остатков средств на счете бюджета. В результате экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание составила 204 млн руб.

Как заявил председатель постоянной комиссии по бюджету Кирилл Чечин, Ижевск занимает предпоследнее место в ПФО с точки зрения бюджетной обеспеченности. Он предложил направить информационное письмо в правительство Удмуртии по этому поводу и создать платформу для обсуждения этой проблемы. В целом господин Чечин высоко оценил работу финансового блока администрации Ижевска в части планирования и исполнения бюджета. Однако финансирование города со стороны вышестоящих бюджетов остается недостаточным.