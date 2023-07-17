Количество нарядов ДПС увеличено на Кубани

В Анапе, а также в Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края увеличено количество нарядов ДПС. Правоохранители разъясняют водителям пути объезда Крымского моста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточняют, что автоинспекторы продолжают разъяснительную работу с водителями при помощи сигнального громкоговорящего устройства во всех районах.

«Движение через Крымский мост закрыто, необходимо использовать альтернативный сухопутный маршрут движения»,— говорится в сообщении.

Утром 17 июля из-за атаки двух беспилотников перекрыли проезд по Крымскому мосту. В результате теракта было повреждено автодорожное покрытие конструкции. Сообщение поездов по мосту запустили с 08:50. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, пересекавшие мост на легковом авто. Их 14-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести.

Тат Гаспарян

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