СПбГУ опубликовал новый учебный план для факультета свободных искусств и наук, также известного как Смольный. При этом студенты заявили, что система liberal arts and science полностью ликвидируется. Ранее стало известно, что факультет закрыт не будет, однако изменит свою программу со следующего учебного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Факультет свободных искусств и наук СПбГУ на Галерной улице

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Факультет свободных искусств и наук СПбГУ на Галерной улице

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали активисты из Университета в Telegram-канале Save Smolny, теперь студенты будут иметь доступ только к двум курсам на английском языке вместо 21. В новой учебной программе также отменена выборность курсов: теперь до 3-го года обучения выбирать дисциплины нельзя, а после можно выбрать только десять из двенадцати. Кроме того, введено совместное потоковое обучение первые два года и отсутствие рабочих программ преподавателей.

«Неизвестно, как и где будут проходить потоковые лекции и семинары, поскольку аудитории дворца рассчитаны на вместимость, предусмотренную нашей системой образования — не 100, а 20 человек. Неизвестно, кто будет преподавать новые дисциплины, а их рабочие программы еще не находятся в доступе, наиболее вероятно, пока и не были написаны»,— сообщается в отзыве студентов.

Кроме того, увеличится количество экзаменов и зачетов для студентов Смольного. Предположительно, это связано с уменьшением трудоемкости дисциплин курса. По мнению студентов, уменьшение кредитности (единицы измерения объема учебной нагрузки) и увеличение количества дисциплин ставит под вопрос качество новых курсов.

В конце мая 2021 года «Ъ» писал, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который он возглавлял с 2011 года. Комиссия ученого совета СПбГУ обнаружила на факультете «большое число крайне идеологизированных дисциплин, причем в соответствии с худшими западными стереотипами».

В октябре стало известно, что факультет закрыт не будет, однако изменит свою программу со следующего учебного года. Доцент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Валерий Монахов говорил, что «это будет попытка сделать какой-то слепок с философского факультета, который по большому счету никому не нужен». Профессор кафедры истории зарубежных литератур Андрей Аствацатуров уточнял, что часть дисциплин будут удалены, на другие можно будет попасть только по выбору. В январе 2023 года также стало известно, что господин Аствацатуров стал новым исполняющим обязанности декана факультета.

Подробнее – в материале «Алексей Кудрин свободен от искусств и наук».

Анастасия Калугина, Полина Пучкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте