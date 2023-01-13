Андрей Аствацатуров стал исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств СПбГУ

Профессор кафедры истории зарубежных литератур Андрей Аствацатуров стал новым исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Информация об этом появилась на сайте факультета, обратила 13 января внимание «Бумага».

Информацию подтвердили двое студентов факультета, ссылаясь на студенческую рассылку. Приказ о назначении на новую должность господина Аствацатурова был опубликован 12 января.

В конце мая 2021 года «Ъ» рассказывал, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, который он возглавлял с 2011 года. Сам факультет, который обучает студентов по модели Artes Liberales, может быть закрыт. Этого не исключают источники «Ъ» в вузе. В частности, комиссия ученого совета СПбГУ обнаружила здесь «большое число крайне идеологизированных дисциплин, причем в соответствии с худшими западными стереотипами».

В октябре стало известно, что факультет закрыт не будет, однако изменит свою программу со следующего учебного года. Доцент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Валерий Монахов говорил, что «это будет попытка сделать какой-то слепок с философского факультета, который по большому счету никому не нужен». Профессор кафедры истории зарубежных литератур Андрей Аствацатуров уточнял, что часть дисциплин будут удалены, на другие можно будет попасть только по выбору.

Подробнее – в материале «Алексей Кудрин свободен от искусств и наук».

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