Американские конгрессмены обеспокоены тесными связями ведущего университета с КНР

Особый комитет Палаты представителей Конгресса США по деятельности Коммунистической партии Китая решил внимательно изучить тесные связи Калифорнийского университета в Беркли с организациями в Китае. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо, направленное комитетом руководству университета. Сообщается, что письмо был направлено еще на прошлой неделе, однако газете стало известно о его существовании только сейчас.

Как следует из документа, члены комитета «серьезно обеспокоены» тем, как развиваются отношения между университетом и китайскими организациями в том, что касается научно-исследовательской работы. По мнению комитета, существует опасность, что такого рода сотрудничество может предоставить Китаю преимущества в экономической, технологической и военных областях. В связи с этим конгрессмены затребовали у университета исчерпывающую информацию о совместном проекте университета в Беркли, пекинского университета Цинхуа и городского правительства Шэньчжэня — Tsinghua-Berkley Shenzhen Institute, созданном еще в 2014 году.

Конгрессменов особенно беспокоят работы института в областях «двойного применения», в том числе в сфере разработки передовых полупроводниковых и картографических технологий, используемых для картографирования местности и в беспилотных транспортных средствах. Кроме того, конгрессмены сомневаются в том, что университет соблюдает правила по раскрытию информации о финансировании проектов китайскими организациями и вообще сотрудничестве его с научными, государственными и коммерческими организациями, находящимися под американскими санкциями. Такими, как корпорация Huawei, производитель беспилотников DJI и Национальный институт оборонных технологий.

Действия Особого комитета находятся в полном соответствии с общемировым трендом. Обеспокоенность сотрудничеством местных научных и образовательных организаций ранее уже выражали власти самых разных стран, от Британии до Нидерландов. Ряд университетов, к примеру Кембриджский, приняли меры для сокращения своих связей с Китаем. Пристальное внимание к сотрудничеству китайских организаций с зарубежными университетами было привлечено громким скандалом, связанным с передачей секретных данных Китаю одним из самых высокопоставленных и известных преподавателей и ученых Гарвардского университета — Чарльзом Либером.

Андрей Келекеев