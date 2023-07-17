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Коммерсантъ FM
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ЦИК заверил все списки кандидатов на довыборы в Госдуму по четырем округам

Центризбирком закончил заверение списков кандидатов и их уполномоченных представителей для участия в дополнительных выборах в Госдуму по четырем одномандатным округам. Последней партией, чей список был утвержден, стала «Родина». Она выдвинула на довыборы в Госдуму одного кандидата — Ивана Серебрякова (округе №56), уполномоченным представителем стал Михаил Белоусов.

Довыборы пройдут с 8 по 10 сентября в округах №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесская Республика), №114 (Липецкая область) и №19 (Республика Крым). В них примут участие представители семи партий, в том числе от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» (все они выдвинули по четыре кандидата), «Яблока» (три кандидата) и «Коммунистов России» (два кандидата).

Генсовет «Единой России» 4 июля утвердил четырех кандидатов из одномандатных округов на довыборы в Госдуму. Ими стали Солтан Узденов (Карачаево-Черкесский округ №16), Юрий Нестеренко (Симферопольский округ №19), Дмитрий Аверов (Липецкий округ №114) и Сергей Еремин (Дивногорский округ №56).

Подробности — в материале «Ъ» «Разбор мандатов».

Лаура Кеффер

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