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Генсовет «Единой России» утвердил четырех кандидатов из одномандатных округов на довыборы в Госдуму

Партия «Единая Россия» в ходе заседания генерального совета объявила имена четырех кандидатов на довыборы в Государственную думу по одномандатным избирательным округам. Это Солтан Узденов (Карачаево-Черкесский округ №16), Юрий Нестеренко (Симферопольский округ №19), Дмитрий Аверов (Липецкий округ №114) и Сергей Еремин (Дивногорский округ №56), передает «РИА Новости».

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания напомнил, что кандидаты от «Единой России» на участие в довыборах, которые пройдут 10 сентября, определяются предварительным электронным голосованием. Оно состоялось с 22 по 28 мая на портале предварительного голосования.

Господин Турчак сообщил, что довыборы проходят в четырех одномандатных округах — в Карачаево-Черкесии, Крыму, Липецкой области и Красноярском крае. «По этим округам предварительное голосование состоялось и конкурс составил девять человек на место, что достаточно высокий показатель конкурентной процедуры»,— отметил он.

Как сообщает агентство, депутат Городской думы Черкесска Солтан Узденов набрал на предварительном голосовании 74% голосов, председатель комитета по вопросам соцполитики горсовета Симферополя Юрий Нестеренко — 73%, председатель совета депутатов Липецкой области Дмитрий Аверов — 74%, бывший глава Красноярска Сергей Еремин — 87%.

Подробнее — в материале «Разбор мандатов».

Эрдни Кагалтынов

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