Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Apple осенью представит семейство компьютеров с новым чипом M3

Компания Apple осенью представит семейство компьютеров с новым чипом M3. Об этом сообщило Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания осенью проведет презентацию сразу нескольких новых продуктов. Самой ожидаемой новинкой станет семейство смартфонов iPhone 15, часы Apple Watch Series 9 и второе поколение Apple Watch Ultra. Но кроме них будут представлены и компьютеры с новым поколением фирменных чипов M3.

Заявлено, что уже в 2023 году появятся 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также моноблок iMac с процессорами семейства M3. Отмечается, что чипы сохранят то же количество ядер, что и процессоры M2, однако переход на 3-нм технологию производства должен увеличить производительность и снизить энергопотребление.

Ожидается, что премьера новых ноутбуков и компьютеров с чипом M3 пройдет в октябре. Напомним, ранее заявлялось, что до конца года на рынок должны выйти две модели планшетов iPad Pro с OLED-экранами и две модели 24-дюймового моноблока iMac.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...