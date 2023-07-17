Bloomberg: Apple осенью представит семейство компьютеров с новым чипом M3

Компания Apple осенью представит семейство компьютеров с новым чипом M3. Об этом сообщило Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания осенью проведет презентацию сразу нескольких новых продуктов. Самой ожидаемой новинкой станет семейство смартфонов iPhone 15, часы Apple Watch Series 9 и второе поколение Apple Watch Ultra. Но кроме них будут представлены и компьютеры с новым поколением фирменных чипов M3.

Заявлено, что уже в 2023 году появятся 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также моноблок iMac с процессорами семейства M3. Отмечается, что чипы сохранят то же количество ядер, что и процессоры M2, однако переход на 3-нм технологию производства должен увеличить производительность и снизить энергопотребление.

Ожидается, что премьера новых ноутбуков и компьютеров с чипом M3 пройдет в октябре. Напомним, ранее заявлялось, что до конца года на рынок должны выйти две модели планшетов iPad Pro с OLED-экранами и две модели 24-дюймового моноблока iMac.

Максим Вершинин