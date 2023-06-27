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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple представит 15 новых продуктов в течение года

Компания Apple в ближайший год представит как минимум 15 новых продуктов. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания осенью 2023 года представит традиционные для себя новинки — семейство смартфонов iPhone 15, часы Apple Watch Series 9 и второе поколение Apple Watch Ultra. Также до конца года на рынок должны выйти две модели планшетов iPad Pro с OLED-экранами и две модели 24-дюймового моноблока iMac.

На первую половину 2024 года намечена премьера нескольких ноутбуков MacBook Pro: 13-дюймового с процессором M3, 14- и 16-дюймовых с чипами M3 Pro и M3 Max. Ожидается показ нового ноутбука MacBook Air и планшета iPad Air.

Как отмечает господин Гурман, в разной стадии готовности также находятся наушники AirPods Pro третьего поколения, приставка Apple TV, а также моноблок iMac с 30-дюймовым дисплеем. При этом даже ориентировочные сроки выхода этих продуктов не называются.

Максим Вершинин

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