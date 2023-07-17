Футболисты ялтинского «Рубина» вернулись в Крым через Керченскую переправу

Игроки футбольного клуба Ялты «Рубин» вернулись в Крым с выездного матча против клуба «Биолог-Новокубанск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Рубина» Кирилла Шапошникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Рубин«, Ялта Фото: пресс-служба ФК «Рубин«, Ялта

Встреча команд Второй лиги состоялась 16 июля и окончилась счетом 1:1.

«Команда подъезжала к Крымскому мосту, когда случился инцидент. В итоге прождали несколько часов и смогли воспользоваться паромной переправой, по которой успешно пересекли Керченский пролив»,— цитирует издание сообщение господина Шапошникова.

Крымский мост был поврежден в результате теракта 17 июля. По данным следственных органов, мост атаковали два украинских беспилотника. Дорожное покрытие конструкции было повреждено, однако опоры и железнодорожное полотно не пострадали.

Ялтинский «Рубин» прошел аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в июне текущего года. В результате этих мер клуб стал участником Второй российской лиги.

Анастасия Донскова

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