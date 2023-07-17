«Известия»: лимит переводов себе в другие банки без комиссии увеличат до 30 млн руб. в месяц

Лимит переводов самому себе без комиссий увеличат до 30 млн рублей в месяц. Такие поправки подготовили ко второму чтению законопроекта, принятого Госдумой в конце 2022 года, сообщают «Известия». Рассмотреть изменения могут уже сегодня, 17 июля.

Согласно обновленной версии проекта закона, финансовые организации не могут ограничивать размер или числу операций по переводу денежных средств со счета на счет россиянина в пределах 30 млн руб. Исключением будут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту.

Кроме того, банк обязан бесплатно информировать клиента об истечении срока его вклада как минимум за пять дней до этого момента. Это требование вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона, а запрет взимать комиссии за переводы самому себе — через девять месяцев.

Информацию о планах повысить лимит на переводы до 30 млн руб. в месяц подтвердил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Из законопроекта также убрали запрет устанавливать ставки по депозитам в зависимости от источника внесения средств, рассказал вице-президент Ассоциация банков России Анатолий Козлачков.

Сейчас россияне ежемесячно могут перечислять до 100 тыс. руб. без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). При операциях выше этой суммы нужно заплатить не более 0,5% от перевода (максимум — 1,5 тыс. руб.). Плату за другие межбанковские транзакции кредитные организации устанавливают сами, у некоторых банков она достигает 1,5% от суммы перевода.

Росфинмониторинг сообщал, что собирается обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных получателя с 1 января 2026 года. Ведомство также анонсировало установление лимита на переводы без открытия счета суммой в 100 тыс. руб. или эквивалентом в валюте.

Лаура Кеффер