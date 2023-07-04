Росфинмониторинг договорился с ЦБ о лимите на перевод средств без открытия счета

Росфинмониторинг, Центробанк и банковское сообщество договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. руб. Об этом сообщил статс-секретарь—заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Герман Негляд пояснил, что с предложением установить лимит на подобные переводы выступил Росфинмониторинг. Он отметил, что для расчетов по электронными средствами платежа давно работает аналогичная норма.

«Есть некое несоответствие, когда по переводам без открытия счета такого порога для упрощенной идентификации нет. Речь о пороге перехода с упрощенной на полную, сейчас это уже не 60 тыс., а 100 тыс. руб. Договорились и с банковским сообществом, и с ЦБ»,— сказал господин Негляд «Российской газете».

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что собирается обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных получателя с 1 января 2026 года. Ведомство также анонсировало установление лимита на переводы без открытия счета суммой в 100 тыс. руб. или эквивалентом в валюте.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Росфинмониторинг поднял планку».

Олеся Павленко