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Коммерсантъ FM
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Спецгруппа СКР по расследованию особо важных дел выехала на место ЧП на Крымском мосту

Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через мост остановили из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Причина произошедшего ЧП неизвестна.

«Руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту»,— сообщили в управлении.

По данным Минтранса, опоры Крымского моста целы, повреждено дорожное полотно на пролетах. Во время ЧП на Крымском мосту была ранена девочка: находится в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой. Девочка — из Новооскольского округа Белгородской области. Ее родители погибли на мосту.

8 октября рано утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, загорелся следовавший рядом состав с цистернами. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил ФСБ усилить защиту газопровода, энерголинии и моста в Крым.

Анастасия Ларина

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