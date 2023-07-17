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Коммерсантъ FM
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«Интер Майами» объявил о переходе в клуб бывшего игрока «Барселоны» Бускетса

Американский футбольный клуб «Интер Майами» официально представил в своем составе бывшего полузащитника «Берселоны» Серхио Бускетса. Контракт с Серхио Бускетсом заключен до 2025 года. Он присоединился к клубу как свободный агент.

15 июля «Интер Майами» объявил о подписании контракта с бывшим партнером Серхио Бускетса по клубу — Лионелем Месси, который объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» 3 июля.

Серхио Бускетс — выпускник академии «Барселоны». Он выступал за эту команду с 2008 года, стал девятикратным чемпионом Испании, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, трижды выиграл Лигу чемпионов.

Анастасия Ларина

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