«Интер Майами» объявил о переходе в клуб бывшего игрока «Барселоны» Бускетса

Американский футбольный клуб «Интер Майами» официально представил в своем составе бывшего полузащитника «Берселоны» Серхио Бускетса. Контракт с Серхио Бускетсом заключен до 2025 года. Он присоединился к клубу как свободный агент.

15 июля «Интер Майами» объявил о подписании контракта с бывшим партнером Серхио Бускетса по клубу — Лионелем Месси, который объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» 3 июля.

Серхио Бускетс — выпускник академии «Барселоны». Он выступал за эту команду с 2008 года, стал девятикратным чемпионом Испании, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, трижды выиграл Лигу чемпионов.

Анастасия Ларина