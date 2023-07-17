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Коммерсантъ FM
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Стрелявшего в Кудрово задержали по статье о покушении на убийство

В Кудрово Всеволожского района Ленинградской области был задержан иностранный гражданин 1992 года рождения. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета. По данным следствия, мужчина устроил стрельбу 15 июля после конфликта с другим иностранным гражданином, и ранил троих человек.

Днем 15 июля в Кудрово произошла стрельба. По данным РЕН ТВ, стрельба началась во время конфликта между двумя таксистами, поспорившими из-за клиентов. По информации канала, таксист стрелял из травматического пистолета: он попал в глаз мужчине 47 лет, ранил другого мужчину в шею, а также сломал челюсть 24-летнему парню. По данным следствия, двое раненых доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Задержанный мужчина проходит по делу подозреваемым по ч. 3 ст. 30 а. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Его допросят, а после предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Анастасия Ларина

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