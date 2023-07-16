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Коммерсантъ FM
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Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, она сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет»,— написал он в своем Telegram-канале. Оперативные службы сейчас уточняют последствия на земле.

Вчера, 15 июля, по словам Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила на подлете к Белгороду две воздушные цели.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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