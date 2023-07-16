Освобожденный из российского плена американский наемник Дрюке вернулся на Украину

Американский наемник Александр Дрюке, освобожденный из российского плена осенью 2022 года, вновь вернулся на Украину. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрюке

Фото: из личного архива Александра Дрюке Александр Дрюке

Фото: из личного архива Александра Дрюке

Там Дрюке работает в общественном центре, где помогает с гуманитарной помощью. На поле боя, по его словам, он не вернется.

«Знаете, Украина для меня как второй дом, так что приятно снова оказаться дома»,— заявил экс-наемник, добавив, что «чувствует себя довольно хорошо».

По его словам, он не хочет подходить слишком близко к позициям российских войск, поскольку считает себя «отмеченным». «Если меня снова захватят, то я исчезну»,— считает Александр Дрюке. Он отметил, что получил свой единственный второй шанс.

21 сентября 2022 года при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из российского плена были освобождены десять иностранцев, среди них были два американца — Дрюке и Энди Хьюн.

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Мария Федотова