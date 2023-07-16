Салливан подтвердил отсутствие планов у США отправлять войска на Украину

Американские военные не будут воевать с российскими на Украине — эта позиция Вашингтона неизменна на все время конфликта. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью программе NBC Meet the Press. Эту позицию американская администрация высказывала неоднократно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Салливан

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Джейк Салливан

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Все, что я могу сказать,— это то, что основная позиция США заключается в одном очевидном моменте: мы продолжим поддерживать Украину, однако ни один американский военный не станет воевать на земле с российским военным. Это останется неизменным в течение всего конфликта»,— заявил господин Салливан.

В марте 2022 года президент США Джо Байден говорил, что его страна не будет воевать с Россией на Украине. В июне 2022 года эту позицию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.

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Мария Федотова