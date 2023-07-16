Питание курсантов университета Макарова за 923 млн рублей организует компания «Глория»

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса по организации питания курсантов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Контракт будет подписан с ООО «Глория», которое выступило единственным участником торгов, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в университет требуется предоставлять два типа питания — трехразовое и четырехразовое. Стоимость контракта составляет 923,2 млн рублей.

ООО «Глория» зарегистрировано в 2007 года в Стрельне. В портфеле госзаказов компании значатся 43 контракта на общую сумму в 1,7 млрд рублей. При этом 28 из них за 1,6 млрд руб. на организацию питания заключены именно с ГУМРФ им. адмирала Макарова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге на три месяца закрыл ресторан на набережной канала Грибоедова, где в конце июня массово отравились выпускники. Также стало известно о временной приостановке работы еще одной точки общепита на Казанской улице, где был выявлен ряд нарушений санитарного законодательства.

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