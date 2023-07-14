Ресторан на Казанской закрыли на 80 суток из-за антисанитарии

Октябрьский райсуд Петербурга выявил ряд нарушений санитарного законодательства в ходе осмотра заведения общественного питания «Mickey & Monkeys» на Казанской улице. Ресторану назначили административное наказание в виде приостановления деятельности на 80 суток, сообщили 14 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Осмотр предприятия прошел 3 июля. В его ходе было выявлено, что сотрудниками нарушено товарное соседство, а также не проставлены маркировки. Кроме того, на производственном участке мясо-рыбного цеха использовались ножи и доски для готовой продукции, а в холодильниках хранилась сама готовая продукция, приготовленная для подачи. При этом некоторые из блюд замораживались без наименования.

В ресторане также обнаружили просроченные товары и вскрытые продукты вне холодильника. Всего в ходе осмотра было утилизировано более 80 кг пищевых изделий.

По словам защитника, в суде не были озвучены доказательства, свидетельствующие о том, что приостановка деятельности выписана для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 80 суток. Срок исчисляется с 3 июля 2023 года.

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