Российских теннисистов призвали не заявляться на турнир в Польше

Организаторы турнира серии Challenger в польской деревне Козерки попросили теннисистов из России и Белоруссии не участвовать в соревнования в связи с ситуацией на Украине. Турнир Challenger 100 пройдет с 14 по 19 августа.

На официальном сайте соревнований появился отдельный пункт «обратите внимание», в котором также говорится, что представляющие Россию и Белоруссию игроки не будут приглашены на турнир и территорию комплекса Козерки в целом. «Для этих людей мы не гарантируем места на территории Академии»,— говорится в сообщении.

Challenger — вторичный профессиональный турнир по теннису, организованный Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). После начала спецоперации российские и белорусские спортсмены допускаются на соревнования под эгидой ATP и WTA только в нейтральном статусе.

Лусине Баласян