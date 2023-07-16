В Екатеринбурге начался Царский крестный ход

В Екатеринбурге началось традиционное шествие Царского крестного хода. Паломники пройдут маршрут от Храма на Крови до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. В шествии принимают участие тысячи человек.

Напомним, до 03:00 17 июля прекращено движение по ул. Царской, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского. До этого времени на участке также запрещена стоянка.

Ранее руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябин порекомендовал помолиться о победе и отечестве во время Царского крестного хода.

«Царские дни» — ежегодный фестиваль, посвященный годовщине убийства последнего императора Николая II и его членов семьи, совершенного в 1918 году. В рамках него проходят: экскурсии, лекции, мастер-классы, православные выставки. Кульминационное мероприятие «Царских дней» — Царский крестный ход, который проходит от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы в ночь с 16 на 17 июля.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте