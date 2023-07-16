24-летняя россиянка Дудакова дебютировала победой в UFC над бразильской спортсменкой Нунес

24-летняя россиянка Виктория Дудакова в дебютном поединке под эгидой UFC на турнире ММА-промоушена в Лас-Вегасе победила 30-летнюю спортсменку из Бразилии Истелу Нунес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Дудакова

Фото: из личного архива Виктории Дудаковой Виктория Дудакова

Фото: из личного архива Виктории Дудаковой

Схватка завершилась в первом раунде. Дудакова одержала победу техническим нокаутом. Россиянка провела успешный проход в ноги, после чего ее соперница травмировала руку при падении, сообщает «РИА Новости».

Виктория Дудакова получила контракт с UFC в августе 2022 года. Она выступает в наилегчайшей категории — до 52 кг. Всего в профессиональных поединках на ее счету 7 побед и 0 поражений. У Нунес 6 побед и 5 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.