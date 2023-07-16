В Пулково на 14 часов задержан очередной рейс в Анталью

В Пулково задержали очередной рейс в турецкую Анталью. Согласно онлайн-табло петербургского аэропорта, пассажирский рейс 2S 2606 авиакомпании Southwind Airlines должен был вылететь в ночь на воскресенье, 16 июля, в 01:30. Однако в настоящий момент вылет отложен до 16:00.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, пассажиры прошли все необходимые процедуры вовремя и были готовы выходить на посадку в полвторого ночи, однако через полчаса задержки табло им сообщили, что раньше четырех часов вечера самолет не полетит. Пассажирам предложили ехать домой с багажом или без него или заселяться в гостиницу.

По информации издания, причиной задержки рейса стало якобы то, что одному из пилотов перед вылетом стало плохо, а экстренную замену ему найти не удалось.

Напомним, что за последние сутки это уже вторая задержка рейса в Анталью. Накануне борт авиакомпании Turkish Airlines задержали более чем на десять часов из-за неисправности в топливном баке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что транспортная прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку после задержки сразу нескольких рейсов Петербург-Анталья авиакомпании Turkish Airlines с начале июля.

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