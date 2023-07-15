Рейс из Пулково в Анталью задерживается на 10 часов

Воскресный рейс ТК 3671 авиакомпании Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Анталью задерживается минимум на десять часов. Пассажиры сообщают, что причина задержки в неисправном топливном баке.

Как пишет 15 июля «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, сначала пассажиры ждали в аэропорту, а потом еще 3 часа провели на борту самолета.

Вылететь рейс должен был в 02:50, но его перенесли на 09:45. Позднее время вылета сдвинули сначала на 11:20, потом на 12:00, последняя информация, по данным издания, — 13:45.

Как уточняет одна из пассажирок, у самолета протекает топливный бак. Сейчас на месте работают техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что транспортная прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку после задержки сразу нескольких рейсов Петербург-Анталья авиакомпании Turkish Airlines с начале июля.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте