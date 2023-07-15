Китай анонсировал военные учения с Россией в Японском море в ближайшее время

Вооруженные силы России примут участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие-2023». Военные маневры проведут в центральной части Японского моря в ближайшее время, сообщило китайское Минобороны.

Темой учений будет «поддержание безопасности стратегических морских путей». Целью маневров КНР назвала повышение уровня стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на вызовы в сфере безопасности.

«В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот (ВМФ) и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023", организованных северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая»,— сказано в заявлении Минобороны КНР (цитата по «РИА Новости»).

3 июля министр обороны Китая Ли Шанфу и главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов провели переговоры в Пекине. Господин Ли пообещал, что сотрудничество между Россией и Китаем по военным вопросам будет укрепляться.

Лаура Кеффер