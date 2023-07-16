SpaceX запустила 94-ю партию спутников Starlink для глобальной сети интернет-покрытия

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию 54 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик в Twitter.

Falcon 9 запустили с четвертого стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 23:50 15.07 (06:50 16.07 мск). 54 мини-спутника вывели на орбиту примерно через час.

Поначалу SpaceX планировал провести запуск 14 июля. Однако запуск отменили за 40 секунд до старта. Его перенесли на 15 июля, а затем вновь отменили. Причины неизвестны.

Это 94-й запуск спутников Starlink c мая 2019-го и 25-й с начала 2023 года. В рамках проекта на орбиту вывели свыше 4,8 тыс. мини-спутников, некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты. Около 4,5 тыс. остаются в рабочем состоянии.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов, а затем увеличить сеть до 30 тыс. аппаратов. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Лусине Баласян