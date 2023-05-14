Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 16-й с начала года партией спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 cтартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Из сообщений компании–разработчика SpaceX в Twitter cледует, что ракета-носитель выводит на орбиту 56 мини-спутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Craig Bailey / Florida Today / AP Фото: Craig Bailey / Florida Today / AP

Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или вовсе недоступным.

Как сообщил SpaceX, запуск осуществили с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 1:03 (в 8:03 мск). Ракета-носитель должна вывести все спутники на орбиту примерно через час после старта.

Вскоре после старта первая ступень ракеты-носителя совершит посадку на морскую платформу-дрон. Она находится в Атлантике в 660 км от космодрома.

Это 16-й с начала 2023 года запуск спутников Starlink и 85-й — с мая 2019-го. В рамках проекта на орбиту вывели около 4,4 тыс. мини-спутников, некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты. Свыше 4,1 тыс. остаются в рабочем состоянии.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов, а затем увеличить сеть до 30 тыс. аппаратов. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Лусине Баласян