Глава Минсельхоза Венгрии: пять стран ЕС призывают ЕК продлить запрет на импорт украинского зерна

Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия хотят, чтобы Еврокомиссия (ЕК) продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции в эти страны после 15 сентября, когда истекают действующие ограничения, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь в интервью Vilaggazdasag.

«Что касается ограничения импорта, Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии, которая заключается в том, что Еврокомиссия должна продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции даже после 15 сентября, так как это единственный способ защитить интересы европейских фермеров»,— сказал господин Надь.

Глава Минсельхоза отметил, что упомянутые страны уже достигли серьезных результатов, заставив Брюссель изменить свою позицию. Он заявил, что пять граничащих с Украиной стран добились от ЕС запрета на импорт украинского зерна, а Еврокомиссия присудила компенсацию для аграриев этих государств. Он напомнил, что для Венгрии эта компенсация составила €15,93 млн.

В мае Еврокомиссия запретила поставки зерна с Украины в пять стран. Такое решение было принято после того, как в апреле запрет на ввоз украинской сельхозпродукции ввели Венгрия, Польша, Словакия и Болгария. Это объяснялось угрозой, которую заполоняющее рынки дешевое украинское зерно представляло для местных фермеров. Также Еврокомиссия одобрила польскую программу господдержки местных фермеров, предполагающую выделение им €1 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Эрдни Кагалтынов