Минобрнауки: в вузах РФ на новый учебный год выделено более 626 тыс. бюджетных мест

В российских вузах выделено 626 278 бюджетных мест на 2023/24 учебный год, сообщила ТАСС пресс-служба Минобрнауки РФ. В 2022/23 учебном году число бюджетных мест составило 588 044.

«Всего на 2023/24 учебный год университетам распределено 626 278 бюджетных мест с учетом новых регионов. Это число определяется требованиями государственной гарантии, предусмотренной законом об образовании»,— говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобрнауки пообещало сохранить число бюджетных мест после введения льготы для участников военной операции. Ведомство отметило, что «поступающие по отдельной и особой квотам не участвуют в общем конкурсном отборе».

Участники военной операции и их дети могут поступать в вузы по отдельной квоте на программы бакалавриата и специалитета за бюджетные средства. Квота должна составлять не менее 10% всех мест для зачисления. Такие же льготы доступны для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества.

Эрдни Кагалтынов