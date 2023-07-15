Минобрнауки обещает сохранить число бюджетных мест после введения льготы для участников СВО

Введение льготы на поступление в вузы для участников военной операции и членов их семей не повлияет на число мест по другим льготам и квотам. Об этом Минобороны сообщило ТАСС. Ведомство отметило, что «поступающие по отдельной и особой квотам не участвуют в общем конкурсном отборе».

В конце 2022 года были приняты поправки к закону «Об образовании» с новой категорией абитуриентов, поступающих по отдельной квоте, которая должна составлять не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети и дети, чей родитель погиб или получил увечье либо заболевание в ходе СВО, могут поступать без вступительных испытаний. Дети других участников спецоперации могут выбрать: поступать на базе внутренних экзаменов вузов или на основании результатов ЕГЭ. В июле Минобрнауки предложило дать студентам—участникам СВО право обучаться бесплатно, даже если ранее они поступили на коммерческие места.

О мерах поддержки — в материале «Ъ» «Бюджет за боевые заслуги».

Леонид Уварчев