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Коммерсантъ FM
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Чешская теннисистка Вондроушова впервые в карьере выиграла Wimbledon

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в финале Wimbledon обыграла туниску Онс Жабер со счетом 6:4, 6:4. Это первая победа Вондроушовой на турнире Большого шлема.

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Маркета Вондроушова

Маркета Вондроушова

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Онс Жабер

Онс Жабер

Фото: Reuters / Dylan Martinez

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Маркета Вондроушова

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Онс Жабер

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Для Вондроушовой матч также стал первым в ее карьере финалом Wimbledon и вторым — в финале турнира Большого шлема. В прошлый раз Маркета вышла в финал в 2019 году на Roland Garros. В том матче она уступила австралийке Эшли Барти.

Wimbledon продлится до 16 июля. Призовой фонд — $56,3 млн. В финальном матче в мужской категории сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Эрдни Кагалтынов

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