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Коммерсантъ FM
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Премьер Грузии отверг утверждения о том, что его страна ничего не получила на саммите НАТО, в отличие от Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг утверждения о том, что его страна, в отличие от Украины, ничего не получила на саммите НАТО в Литве. Саммит прошел в Вильнюсе 11–12 июля, Грузию на нем представлял министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Давайте спросим, что же произошло на самом деле. Помимо того, что ПДЧ (программа действий по членству в НАТО) больше не понадобится, мы слышали прямые заявления о том, что Украина не может стать членом НАТО, пока не победит Россию. У меня вопрос, если Россия потерпела поражение от Украины, то зачем членство в НАТО?» — прокомментировал господин Гарибашвили (цитата по Resonance Daily).

«Я считаю, что наша страна представила себя достойно, мы прислали министра иностранных дел. В общем, хочу сказать, что сама Украина, если вы обратили внимание, не была приглашена на ту основную панель и саммит, она была приглашена на ужин»,— заявил также грузинский премьер.

Перед саммитом генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о предложении отменить для Украины ПДЧ в альянсе. По его словам, это позволит ей сократить процесс присоединения к НАТО.

ПДЧ — это программа по принятию новых членов в НАТО. В рамках этого плана страна-кандидат должна выполнить все требования НАТО для соответствия стандартам альянса.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Северодраматический альянс».

Мария Федотова

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