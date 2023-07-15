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Коммерсантъ FM
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Член СПЧ Меркачева сообщила, что Сванидзе после болезни вышел на связь в Москве

Журналист и бывший член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Николай Сванидзе вернулся в Москву после лечения в Израиле. О госпитализации господина Сванидзе в Москве стало известно в феврале, по данным источника телеканала «360», у него обнаружили пневмонию и отек легких. После того как журналисту стало легче, родственники решили перевести его в больницу в Израиле, информировал ТАСС. Сейчас он в Москве, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Николай Сванидзе

Николай Сванидзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Николай Сванидзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Наш дорогой Николай Сванидзе, за здоровье которого едва ли не полстраны переживало, вышел на связь. Пишет, что в Москве, бодр и коньки отбрасывать не собирается!» — написала она в своем Telegram-канале.

Господин Сванидзе начал журналистскую карьеру в 1990-е годы. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин исключил его из СПЧ, а в декабре Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета.

Мария Федотова

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