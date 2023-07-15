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Коммерсантъ FM
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Сальдо заявил об отсутствии планов менять столицу Херсонской области

Столицей Херсонской области останется Херсон, заявил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, планов переносить центр в другой город нет,

«Столицей региона был и остается Херсон. Планов перемещения центра Херсонской области у нас нет»,— сказал «РИА Новости» господин Сальдо.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение. Владимир Сальдо говорил, что для присоединенных регионов надо создать отдельный федеральный округ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер

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