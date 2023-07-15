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Пхукет обзавелся российским генконсульством

Торжественную церемонию посетил глава МИД Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил тайский остров Пхукет, где провел переговоры со своим коллегой Доном Праматвинаем, посетил церемонию открытия постоянного офиса генконсульства РФ, а также встретился с соотечественниками. С подробностями — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Сергей Лавров на открытии российского генконсульства на Пхукете

Сергей Лавров на открытии российского генконсульства на Пхукете

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров на открытии российского генконсульства на Пхукете

Фото: Пресс-служба МИД России

Субботнее утро на Пхукете Сергей Лавров провел в гостинице «Дусит Тхани Лагуна» на берегу Андаманского моря. Правда, гармонию и умиротворение, которые сулил визит на «райский остров», нарушил сезон дождей: на город обрушился ливень с грозой. Впрочем, на рабочей программе непогода не сказалась: встреча министров стартовала четко по расписанию. Вице-премьер, министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай лично приехал в гостиницу, где остановилась российская делегация, чтобы встретиться с российским коллегой.

«Совместными усилиями удалось создать прочный фундамент российско-таиландских связей, которые позволяют выстраивать сотрудничество в надежном, взаимовыгодном ключе без оглядки на колебания геополитической конъюнктуры»,— заявил Сергей Лавров после беседы с тайским коллегой.

Для встречи в узком составе был выбран небольшой зал, где во всем прослеживались восточные мотивы и символы. Так, прямо перед креслами министров располагался большой декоративный пруд с белыми и розовыми цветками лотоса — священным растением Таиланда. Белые цветки тайцы ассоциируют с чистотой и духовным совершенством. Розовые же олицетворяют присутствие божества на земле.

«Мы развиваем с нашими таиландскими друзьями активный доверительный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, культурный, образовательный обмен»,— рассказал, будучи на Пхукете, Сергей Лавров.

Это, однако, не помешало Таиланду в марте 2022 года поддержать резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую российскую «агрессию против Украины». Впрочем, в апреле того же года королевство воздержалось при голосовании по резолюции об исключении РФ из Совета ООН по правам человека. С такой же позицией Таиланд выступил в октябре относительно резолюции, где критиковались референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт объяснил то решение тем, что его страна опасается эскалации конфликта между ядерными державами.

А вот к санкциям против РФ Таиланд, как и другие страны Юго-Восточной Азии (за исключением Сингапура), не присоединился вовсе. Для Таиланда Россия — важный торговый партнер, потеря торговых отношений с которым могла бы существенно отразиться на его экономике. И хотя доля РФ в общем товарообороте Таиланда составляет не более 0,5%, королевство во многом полагается на импорт российских металлов, каучука, продукции химической промышленности, нефтепродуктов и удобрений. Сам же Бангкок в последнее время активно наращивает экспорт в Россию сельскохозяйственной продукции, в том числе риса. По словам председателя российско-таиландского делового совета Валерий Барченко, в 2022 году сельхозпродукты показали наибольший рост в тайском экспорте в РФ: объемы увеличились более чем в четыре раза.

Впрочем, взаимная торговля двух стран заметно просела после начала российской военной операции на Украине и введения против РФ санкций. В первые месяцы после февральских событий экспорт из России сократился более чем на 70%. Согласно отчету Министерства торговли Таиланда, основными причинами спада стали проблемы с логистикой, а также нехватка судов и контейнеров для перевозок. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2022 году российско-тайский товарооборот снизился на 8,9% год к году, составив $1,9 млрд. Для сравнения, в 2014 году объем взаимной торговли двух стран достигал $3,9 млрд.

Генпрокурор Игорь Краснов приехал в Таиланд и раскрыл задачи СВО королевству

И все же, несмотря на наличие проблем, страны смотрят на перспективы взаимной торговли с оптимизмом. На встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в рамках форума АТЭС в мае 2022 года министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит заявил, что Таиланд оценивает потенциал товарооборота с Россией в $10 млрд. Это почти в пять раз превышает средние значения последних лет.

Для экономики Таиланда, где на туристическую отрасль приходится около 15% ВВП страны, также важен турпоток из России. Туризм значительно пострадал в период пандемии COVID-19, когда Таиланд закрыл границы для иностранных туристов. Тогда же было приостановлено прямое авиасообщение между Россией и Таиландом, которое возобновилось лишь в конце прошлого года. Однако за последний год турпоток стал стремительно восстанавливаться. Это подметил и Сергей Лавров. «Столько российских туристов!» — сказал он в шутку своему индонезийскому коллеге перед началом встречи в узком составе.

По данным Управления по туризму Таиланда, Россия входит в тройку лидеров по количеству туристов, посетивших королевство в 2023 году.

Как заявили в ведомстве агентству ТАСС 21 июня, к тому дню с начала года в стране побывали 767 530 россиян. «Исходя из иммиграционной статистики, можно сказать, что российский туризм на Пхукете уже практически вышел на доковидный уровень»,— рассказал в июне генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов агентству РИА «Новости».

«Всем понятно, что Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха россиян. Даже находясь здесь непродолжительное время, прекрасно понимаю, почему так происходит. Пхукет — прекрасное место, прекрасная природа, климат, включая дождливые сезоны, и очень радушные люди»,— сказал Сергей Лавров, выступая после встречи с индонезийским коллегой на церемонии открытия генконсульства РФ на Пхукете. «Знаменитый курорт, но российским дипломатам предстоит здесь работать,— все-таки напомнил министр собравшимся.— И работа, конечно же, будет напряженной».

Министр поделился, что помимо консульских функций сотрудники ведомства будут налаживать контакты между правоохранительными органами, а также по линии «Таиланд—регионы РФ».

Новый офис генерального консульства расположен в престижном комплексе Royal Phuket Marina в самом центре Пхукета. На церемонии, организованной посольством РФ в Таиланде, собралась разноликая группа россиян и представителей местного сообщества — от бизнесменов до учителей русских школ и даже священников. Для гостей накрыли фуршет в чисто русских традициях — с блинами, бородинским хлебом, селедкой, малосольными огурцами, копченым салом, пирожками с капустой и водкой.

«Сегодняшнее событие добавляет яркую страницу к истории дипотношений России и Таиланда»,— торжественно заявил господин Лавров со сцены. В заключение министр пожелал сотрудникам ведомства «ударного труда», а «таиландским друзьям» — почаще приезжать в Россию.

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