Пхукет обзавелся российским генконсульством

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил тайский остров Пхукет, где провел переговоры со своим коллегой Доном Праматвинаем, посетил церемонию открытия постоянного офиса генконсульства РФ, а также встретился с соотечественниками. С подробностями — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров на открытии российского генконсульства на Пхукете

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров на открытии российского генконсульства на Пхукете

Фото: Пресс-служба МИД России

Субботнее утро на Пхукете Сергей Лавров провел в гостинице «Дусит Тхани Лагуна» на берегу Андаманского моря. Правда, гармонию и умиротворение, которые сулил визит на «райский остров», нарушил сезон дождей: на город обрушился ливень с грозой. Впрочем, на рабочей программе непогода не сказалась: встреча министров стартовала четко по расписанию. Вице-премьер, министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай лично приехал в гостиницу, где остановилась российская делегация, чтобы встретиться с российским коллегой.

«Совместными усилиями удалось создать прочный фундамент российско-таиландских связей, которые позволяют выстраивать сотрудничество в надежном, взаимовыгодном ключе без оглядки на колебания геополитической конъюнктуры»,— заявил Сергей Лавров после беседы с тайским коллегой.

Для встречи в узком составе был выбран небольшой зал, где во всем прослеживались восточные мотивы и символы. Так, прямо перед креслами министров располагался большой декоративный пруд с белыми и розовыми цветками лотоса — священным растением Таиланда. Белые цветки тайцы ассоциируют с чистотой и духовным совершенством. Розовые же олицетворяют присутствие божества на земле.

«Мы развиваем с нашими таиландскими друзьями активный доверительный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, культурный, образовательный обмен»,— рассказал, будучи на Пхукете, Сергей Лавров.

Это, однако, не помешало Таиланду в марте 2022 года поддержать резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую российскую «агрессию против Украины». Впрочем, в апреле того же года королевство воздержалось при голосовании по резолюции об исключении РФ из Совета ООН по правам человека. С такой же позицией Таиланд выступил в октябре относительно резолюции, где критиковались референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт объяснил то решение тем, что его страна опасается эскалации конфликта между ядерными державами.

А вот к санкциям против РФ Таиланд, как и другие страны Юго-Восточной Азии (за исключением Сингапура), не присоединился вовсе. Для Таиланда Россия — важный торговый партнер, потеря торговых отношений с которым могла бы существенно отразиться на его экономике. И хотя доля РФ в общем товарообороте Таиланда составляет не более 0,5%, королевство во многом полагается на импорт российских металлов, каучука, продукции химической промышленности, нефтепродуктов и удобрений. Сам же Бангкок в последнее время активно наращивает экспорт в Россию сельскохозяйственной продукции, в том числе риса. По словам председателя российско-таиландского делового совета Валерий Барченко, в 2022 году сельхозпродукты показали наибольший рост в тайском экспорте в РФ: объемы увеличились более чем в четыре раза.

Впрочем, взаимная торговля двух стран заметно просела после начала российской военной операции на Украине и введения против РФ санкций. В первые месяцы после февральских событий экспорт из России сократился более чем на 70%. Согласно отчету Министерства торговли Таиланда, основными причинами спада стали проблемы с логистикой, а также нехватка судов и контейнеров для перевозок. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2022 году российско-тайский товарооборот снизился на 8,9% год к году, составив $1,9 млрд. Для сравнения, в 2014 году объем взаимной торговли двух стран достигал $3,9 млрд.

И все же, несмотря на наличие проблем, страны смотрят на перспективы взаимной торговли с оптимизмом. На встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в рамках форума АТЭС в мае 2022 года министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит заявил, что Таиланд оценивает потенциал товарооборота с Россией в $10 млрд. Это почти в пять раз превышает средние значения последних лет.

Для экономики Таиланда, где на туристическую отрасль приходится около 15% ВВП страны, также важен турпоток из России. Туризм значительно пострадал в период пандемии COVID-19, когда Таиланд закрыл границы для иностранных туристов. Тогда же было приостановлено прямое авиасообщение между Россией и Таиландом, которое возобновилось лишь в конце прошлого года. Однако за последний год турпоток стал стремительно восстанавливаться. Это подметил и Сергей Лавров. «Столько российских туристов!» — сказал он в шутку своему индонезийскому коллеге перед началом встречи в узком составе.

По данным Управления по туризму Таиланда, Россия входит в тройку лидеров по количеству туристов, посетивших королевство в 2023 году.

Как заявили в ведомстве агентству ТАСС 21 июня, к тому дню с начала года в стране побывали 767 530 россиян. «Исходя из иммиграционной статистики, можно сказать, что российский туризм на Пхукете уже практически вышел на доковидный уровень»,— рассказал в июне генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов агентству РИА «Новости».

«Всем понятно, что Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха россиян. Даже находясь здесь непродолжительное время, прекрасно понимаю, почему так происходит. Пхукет — прекрасное место, прекрасная природа, климат, включая дождливые сезоны, и очень радушные люди»,— сказал Сергей Лавров, выступая после встречи с индонезийским коллегой на церемонии открытия генконсульства РФ на Пхукете. «Знаменитый курорт, но российским дипломатам предстоит здесь работать,— все-таки напомнил министр собравшимся.— И работа, конечно же, будет напряженной».

Министр поделился, что помимо консульских функций сотрудники ведомства будут налаживать контакты между правоохранительными органами, а также по линии «Таиланд—регионы РФ».

Новый офис генерального консульства расположен в престижном комплексе Royal Phuket Marina в самом центре Пхукета. На церемонии, организованной посольством РФ в Таиланде, собралась разноликая группа россиян и представителей местного сообщества — от бизнесменов до учителей русских школ и даже священников. Для гостей накрыли фуршет в чисто русских традициях — с блинами, бородинским хлебом, селедкой, малосольными огурцами, копченым салом, пирожками с капустой и водкой.

«Сегодняшнее событие добавляет яркую страницу к истории дипотношений России и Таиланда»,— торжественно заявил господин Лавров со сцены. В заключение министр пожелал сотрудникам ведомства «ударного труда», а «таиландским друзьям» — почаще приезжать в Россию.