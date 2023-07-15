Глава МИД ФРГ заявила, что каждый день работает над окончанием конфликта на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине необходима дополнительная военная поддержка. При этом, по ее словам, она ведет переговоры для достижения мира «каждый день».

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В ходе мероприятия в городе Хемниц госпожа Бербок сказала, что «многие россияне тоже не хотят этой войны, а начал ее Путин». По ее мнению, нужно продолжать помогать Украине защищаться, но пока неизвестно, сколько еще продлится конфликт, передает ее слова Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Один из присутствовавших в зале сказал, что «эта тупиковая ситуация ежедневно уносит жизни многих людей с обеих сторон» и «чем дольше длится война, тем больше последствий для Германии». Он спросил: «Когда наступит подходящее время для переговоров?» Министр назвала «неправдой то, что люди не разговаривают друг с другом», и заверила, что «каждый день ведет переговоры о прекращении войны».

В июне Германия впервые в своей истории представила «Стратегию национальной безопасности», в которой обозначены основные внешние угрозы стране и механизмы противодействия им. Россия в этом документе была названа «самой серьезной угрозой миру и безопасности на евроатлантическом пространстве».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер