Из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на УЭХК пострадали 24 человека

После разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана в цехе Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) пострадали 24 сотрудника, сообщили на странице «Медицина Новоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Все они находятся в Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Новоуральской медсанчасти №31, состояние пострадавших на вечер 14 июля оценивается, как удовлетворительное. «Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют. Организован дозиметрический и радиологический контроль в круглосуточном режиме»,— сказано в сообщении.

Как сообщил источник ЕАН, четверо человек находятся в реанимационном отделении, так как они оказались вблизи от сдетонировавшего баллона. Остальных пациентов разместили в терапевтическом отделении

В результате разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана в цехе УЭХК погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства. Напомним, инцидент произошел утром 14 июня. УЭХК работает в штатном режиме.

Полина Хабарова

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