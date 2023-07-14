Один рабочий погиб из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на УЭХК

В результате разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана в цехе Уральского электрохимического комбината (УЭХК, предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ») погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью УЭХК. Мужчина получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось.

Другие работники, которые находились на производстве в момент разгерметизации, были направлены в Центральную медико-санитарную часть №31 ФМБА в Новоуральске.

Напомним, инцидент произошел утром 14 июня. УЭХК работает в штатном режиме.

АО «УЭХК» — предприятие Новоуральского промышленного кластера. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт.

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