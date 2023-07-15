Медведев после слов Джонсона об Украине в НАТО: его бы принять без условий в психиатрическую лечебницу

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал предложение бывшего премьера министра Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО без каких-либо условий. Господин Медведев считает, что экс-премьера надо без условий принять в психиатрическую лечебницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую»,— написал господин Медведев в Telegram. Свой пост он сопроводил цитатой из песни Владимира Высоцкого «Письмо из сумасшедшего дома».

По итогам двухдневного саммита НАТО, проходившего в Вильнюсе 11–12 июля, страны G7 подписали декларацию о выработке соглашений с Украиной в сфере безопасности. Вместо гарантий Киеву были обещаны «обязательства и договоренности по безопасности». Борис Джонсон считает, что странам НАТО нужно было «быть сильными» и согласиться принять Украину в альянс как можно быстрее и без условий.

Подробности — в публикации «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер