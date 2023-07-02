Во Фрунзенском районе Петербурга сгорел автобус на территории автопарка

На территории автобусного парка № 1 Санкт-Петербурга почти полностью сгорел принадлежащий «Пассажиравтотрансу» автобус, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. В результате инцидента никто не пострадал.

В очерном дыме в районе улицы Днепропетровская днем 2 июля сообщали очевидцы в соцсетях. Как пояснил представитель «Пассажиравтотранса», машина находила в ремонтной зоне на момент возгорания. Что стало причиной пожара — неизвестно. Известно, что возгорание началось в салоне автобуса. К ликвидации пожара привлекалось от две единицы техники и 10 человек личного состава, сообщили в городском МЧС.

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