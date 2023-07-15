В ЮАР сообщили, что Рамафоса напрямую обсуждает с Путиным ситуацию с МУС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным проблему вокруг Международного уголовного суда. Об этом представитель вице-президента ЮАР Пола Машатиле сообщил Financial Times. Детали таких переговоров не приводятся.

Господин Рамафоса пытается убедить господина Путина отказаться от участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в ЮАР, сообщал ранее сам господин Машатиле. Республика является участником Римского статута Международного уголовного суда, из-за чего обязана исполнить ордер на арест, выданный со стороны МУС в отношении российского лидера. Власти ЮАР отмечают, что для них это немыслимо, так как они сами пригласили господина Путина.

ЮАР предложила три варианта: перенос саммита в Китай, отправка на саммит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вместо президента, а также проведение виртуального саммита. Ни один из них не был принят всеми партнерами по БРИКС. Вопрос будет обсуждаться во время визита президента ЮАР в Россию на саммит РФ—Африка.

О визите Сирила Рамафосы в Россию — в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Леонид Уварчев